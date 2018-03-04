"Ювентус" одержал десятую подряд победу в Серии А

В одном из центральных противостояний тура преимущество по владению мячом было у "старой синьоры" 40 на 60 процентов. Единственное взятие ворот произошло на 3-й компенсированной минуте поединка. Дибала продрался по центру в штрафную и в падении направил мяч в сетку ворот кипера "орлов" - 0:1.

Таким образом, данная победа "Ювентуса" стала 10-й подряд в чемпионате Италии.

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Соперник "Динамо" провел данную баталию в следующем составе: Стракоша, Луис Фелипе, Де Врэй, Совет, Лулич (Мурджа 90), Лейва, Пароло, Милинкович-Савич, Лукаку, Луис Альберто (Фелипе Андерсон 70), Иммобиле (Кайседо 79) .

Отметим, что "Ювентус" с 68 очками продолжает погоню за "Наполи", а "Лацио" остались с 52 очками и теперь опустились на 4-ю строчку.