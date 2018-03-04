"Ювентус" одержал десятую подряд победу в Серии А

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59131 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71120 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74058 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106051 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100009 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104317 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111313 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122750 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134244 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Ювентус" одержал десятую подряд победу в Серии А

"Ювентус" одержал десятую подряд победу в Серии А

Киев  •  УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Будущий соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы - римское "Лацио" дома противостояло туринскому "Ювентусу" во встрече 27 тура Серии А, сообщает УНН.

В одном из центральных противостояний тура преимущество по владению мячом было у "старой синьоры" 40 на 60 процентов. Единственное взятие ворот произошло на 3-й компенсированной минуте поединка. Дибала продрался по центру в штрафную и в падении направил мяч в сетку ворот кипера "орлов" - 0:1.

Таким образом, данная победа "Ювентуса" стала 10-й подряд в чемпионате Италии.

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Соперник "Динамо" провел данную баталию в следующем составе: Стракоша, Луис Фелипе, Де Врэй, Совет, Лулич (Мурджа 90), Лейва, Пароло, Милинкович-Савич, Лукаку, Луис Альберто (Фелипе Андерсон 70), Иммобиле (Кайседо 79) .

Отметим, что "Ювентус" с 68 очками продолжает погоню за "Наполи", а "Лацио" остались с 52 очками и теперь опустились на 4-ю строчку.

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