"Ювентус" здобув десяту підряд перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Майбутній суперник київського "Динамо" по Лізі Європи - римське "Лаціо" вдома протистояв туринському "Ювентусу" в зустрічі 27 туру Серії А, повідомляє УНН.
В одному із центральних протистоянь туру перевага за володінням м'ячем було за "старою синьйорою" 40 на 60 відсотків. Єдине взяття воріт відбулося на 3-й компенсованій хвилині поєдинку. Пауло Дібала продерся по центру в штрафний майданчик і в падінні направив м'яч у сітку воріт кіпера "орлів" – 0:1.
Таким чином, дана звитяга "Ювентуса" стала 10-ю поспіль у чемпіонаті Італії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воротар Коваль отримав вилучення у дебютній грі за "Депортіво"
Суперник "Динамо" провів дану баталію в наступному складі: Стракоша, Луїс Феліпе, Де Врей, Раду, Луліч (Мурджа 90), Лейва, Пароло, Мілінкович-Савич, Лукаку, Луїс Альберто (Феліпе Андерсон 70), Іммобіле (Кайседо 79).
Зазначимо, що "Ювентус" з 68 очками продовжує гонитву за "Наполі", а "Лаціо" залишились з 52 очками і наразі опустилися на 4-й рядок.