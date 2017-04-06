"Ювентус" несмотря на поражение от "Наполи" вышел в финал Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Туринский “Ювентус” на выезде проиграл “Наполи” со счетом 2: 3, но оформил путевку в финал Кубка Италии по сумме двух матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
За “Наполи” отличились Гамшик, Мартинес и Инсинье, зато в ворота своего экс-клуба два мяча отправил Гонсало Игуаин.
Несмотря на неудачу в Неаполе, туринский клуб праздновал победу в полуфинале с общим счетом 5: 4.
Отметим, что в финале Кубка Италии соперником тувинцев станет римский “Лацио”.
Заметим, что “Ювентус” впервые в своей истории в третий раз подряд сыграет в решающем матче турнира.