"Ювентус" попри поразку від "Наполі" вийшов у фінал Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Туринський “Ювентус” на виїзді програв “Наполі” з рахунком 2:3, але оформив путівку у фінал Кубка Італії за сумою двох матчів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
За “Наполі” відзначилися Гамшик, Мертенс і Інсіньє, натомість у ворота свого екс-клубу два м’ячі відправив Гонсало Ігуаїн.
Незважаючи на невдачу в Неаполі, туринський клуб святкував перемогу в півфіналі з загальним рахунком 5:4.
Зазначимо, що у фіналі Кубка Італії суперником тувинців стане римський “Лаціо”.
Зауважимо, що “Ювентус” вперше в своїй історії у третій раз поспіль зіграє у вирішальному матчі турніру.