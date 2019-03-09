"Ювентус" без Роналду продолжил победное шествие в Серии А

Звездой первого тайма стал 19-летний нападающий хозяев Мойзе Кин. Юный футболист сначала замкнул прострел Алекса Сандро, а на 39 минуте перехватил мяч на чужой половине и протолкнул его в ближний нижний угол вратаря - 2:0.

В середине следующей половины туринцы при которых весь поединок на скамейке запасных провели Манджукич и Роналду, окончательно сняли все вопросы относительно победителя. Все тот же Кин заработал на себе нарушение в чужой штрафной, а его ударом по центру реализовал Джан. Чуть позже Матюиди ударом от газона отправил игровой снаряд в девятку ворот "Удинезе". Гости сумели забить мяч-престижа - гол в активе Лазаньи (4:1).

Примечательно, что после победы "старая синьора" с 75 очками продолжает единолично лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. В "Удинезе" 25 баллов и 15 позиция.

Добавим также, победная серия "Юве" продолжается 5-ти встреч.