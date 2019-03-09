"Ювентус" без Роналду продовжив переможну ходу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У першому поєдинку 27 туру італійської Серії А "Ювентус" у Турині прийняв колектив з нижньої частини таблиці "Удінезе", передає кореспондент УНН.
Зіркою першого тайму став 19-річний нападник господарів Мойз Кін. Юний футболіст спочатку замкнув простріл Алекса Сандро, а на 39 хвилині перехопив м'яч на чужій половині та проштовхнув його в ближній нижній кут воротаря – 2:0.
В середині наступної половини туринці за яких весь поєдинок на лаві для запасних провели Манджукіч та Роналду, остаточно зняли усі питання стосовно переможця. Все той же Кін заробив на собі порушення в чужому карному, а його ударом по центру реалізував Джан. Трохи згодом Блез Матюйді ударом від газону відправив ігровий снаряд у дев'ятку воріт "Удінезе". Гості зуміли забити м'яч-престижу – гол в активі Лазаньї (4:1).
Примітно, що після перемоги "стара синьйора" з 75 очками продовжує одноосібно лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В "Удінезе" 25 балів і 15 позиція.
Додамо також, переможна серія "Юве" триває 5-ть зустрічей.