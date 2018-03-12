Юрий Луценко заявил, что в ГПУ много доказательств относительно Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK заявил о том, что есть очень много доказательств относительно Рубана, сообщает УНН.
“У нас есть очень много доказательств касательно него. Все очень серьезно, потому что речь шла о реальной подготовке, реального теракта с использованием, в том числе минометов, автоматов, боевых гранат. Продолжение следует”, — заявил он.
На уточняющий вопрос ведущего имеют отношение к ГУ разведки министерства обороны или в СБУ люди, которые сопровождали Рубана в автомобиле, Ю.Луценко ответил: “Нет. Они не работали ни в СБУ, ни в управлении разведки министерства обороны”.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности.