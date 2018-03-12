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Юрій Луценко заявив, що у ГПУ багато доказів щодо Рубана

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу ZIK заявив про те, що є дуже багато доказів щодо Рубана, повідомляє УНН.

“У нас є дуже багато доказів щодо нього. Все дуже серйозно, бо йшлось про реальну підготовку, реального теракту з використанням , в тому числі мінометів, автоматів, бойових гранат. Далі буде”, — заявив він.

На уточнююче запитання ведучого чи мають відношення до ГУ розвідки міністерства оборони або до СБУ люди, які супроводжували Рубана в автівці, Ю.Луценко відповів: “Ні. Вони не працювали ні в СБУ, ні в управлінні розвідки міністерства оборони”.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко має претензії до роботи Сергія Горбатюка, але виключає можливість його звільнення з посади.

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