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Юристы рассказали, почему ФГВФЛ не вправе признавать банковские договоры ничтожными

Юристы рассказали, почему ФГВФЛ не вправе признавать банковские договоры ничтожными

Киев  •  УНН

 • 7274 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц не является органом государственной власти - это юридическое лицо публичного права. Поэтому его решения не могут признаваться общеобязательными. Об этом в комментарии УНН рассказал старший юрист Юридической компании "Волк и партнеры" Юрий Резник.

Он отметил, что ФГВФЛ уполномочен только на проверку банковских договоров на предмет ничтожности, и только тех договоров, которые были заключены в течение года до введения в банк временной администрации.

"Согласно ст.38 Закона Фонд гарантирования вкладов физических лиц наделен лишь правом устанавливать факт ничтожности сделки при наличии предусмотренных Законом оснований. В то же время Закон не наделяет Фонд гарантирования вкладов физических лиц правом признавать сделки ничтожными", - пояснил юрист.

Ю.Ризник заметил, что любая сделка (банковский договор) считается правомерным до тех пор, пока суд или закон не установит обратное.

"В случае наличия спора о действительности соответствующей сделки физическое лицо или Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеют право обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделки действительной и/или недействительным. Так, сделка является правомерной, если ее недействительность прямо не установлена ​​законом или если она не признана судом недействительным ", - подчеркнул он.

Так, в частности, ФГВФЛ не мог установить ничтожность договора факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда" - он мог только оценить их как ничтожные и обратиться в суд для проверки, заметил Ю.Ризник.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц в соответствии с нормами Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" не имеет полномочий признавать сделки ничтожными (сделка признается ничтожной в силу Закона), он может только проводить проверки сделок на предмет их ничтожности, а в случае выявления таких договоров (сделок) должен обратиться в суд для применения последствий ничтожности договоров (сделок)", - пояснил Юрий Резник.

По данным старшего юриста ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инны Рудник, ФГВФЛ в прошлом году, вопреки закону, расширил себе полномочия по выявлению ничтожество.

"По Закону Фонда разрешено сообщать стороны ничтожной сделки о результатах проверки и совершать действия по применению последствий ничтожности договоров как во время временной администрации, так и во время ликвидации банка.

Однако, относительно самой проверки закреплено лишь одна норма - проверка проводится при осуществлении временной администрации. То есть, Порядком 826 Фонд фактически расширил свои полномочия вопреки Закону", - отметила она.

При этом И.Рудник обратила внимание, что применение со стороны ФГВФЛ Порядка № 826 в обратной действия, то есть к тем договорам, которые были заключены до момента вступления его в силу - неправомерно.

Напомним, применения ФГВФЛ в обратной действия Порядка № 826 юристы обнаружили в деле банка "Михайловский" .

"Решением об утверждении Порядка №826 определено, что оно вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, как того и требует действующее законодательство Украины.

То есть ошибочным является утверждение, что порядок имеет обратное действие. Использование положений Порядка № 826 по правоотношениям, возникшим до его принятия, является неправомерным", - отметила И.Рудник.

Комментируя ситуацию, которая сложилась с заемщиками банка "Михайловский", которые не знают кому им платить задолженность, юрист сообщила, что добросовестным приобретателем кредитного портфеля на сегодняшний день остается финансовая компания "Фагор".

Напомним, суд так же считает "Фагор" надлежащим кредитором банка "Михайловский".

Украинские Национальные Новости

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