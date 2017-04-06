Юристи розповіли, чому ФГВФО не вправі визнавати банківські договори нікчемними

ukru
27 березня, 18:53 • 74969 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 100197 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115661 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124188 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 174683 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122173 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110419 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134161 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121341 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123432 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 39332 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 35329 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 25014 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 27381 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 32795 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 74964 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129037 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 174681 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200153 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85970 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116484 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142573 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132217 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162739 перегляди
Актуальне
Юристи розповіли, чому ФГВФО не вправі визнавати банківські договори нікчемними

Юристи розповіли, чому ФГВФО не вправі визнавати банківські договори нікчемними

Київ • УНН

 • 7277 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб не є органом державної влади – це юридична особа публічного права. Тому його рішення не можуть визнаватися загальнообов’язковими. Про це у коментарі УНН розповів старший юрист Юридичної компанії “Вовк та партнери” Юрій Різник.

Він наголосив, що ФГВФО уповноважений лише на перевірку банківських договорів на предмет нікчемності, і лише тих договорів, які були укладені впродовж року до введення у банк тимчасової адміністрації.

“Відповідно до ст. 38 Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділений лише правом встановлювати факт нікчемності правочину у разі наявності передбачених Законом підстав. В той же час Закон не наділяє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правом визнавати правочини нікчемними”, — пояснив юрист.

Ю.Різник зауважив, що будь-який правочин (банківський договір) вважається правомірним до тих пір, поки суд або закон не встановить зворотнє.

“У випадку наявності спору щодо дійсності відповідного правочину фізична особа чи то Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мають право звернутися до суду з позовною заявою про визнання правочину дійсним та/або недійсним. Так, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним”, — наголосив він.

Так, зокрема, ФГВФО не міг встановити нікчемність договору факторингу між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією “Плеяда” — він міг лише оцінити їх як нікчемні та звернутися до суду для перевірки, зауважив Ю.Різник.

“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб згідно норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не має повноважень визнавати правочини нікчемними (правочин визнається нікчемним в силу Закону), він може лише проводити перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, а у разі виявлення таких договорів (правочинів) повинен звернутися до суду для застосування наслідків нікчемності договорів (правочинів)“, — пояснив Юрій Різник.

За даними старшого юриста ЮК “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” Інни Рудник, ФГВФО в минулому році, всупереч закону, розширив собі повноваження щодо виявлення нікчемів.

“За Законом Фонду дозволено повідомляти сторони нікчемного правочину про результати перевірки та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів як під час тимчасової адміністрації, так і під час ліквідації банку.

Однак, відносно самої перевірки закріплено лише одна норма — перевірка проводиться під час здійснення тимчасовій адміністрації. Тобто, Порядком 826 Фонд фактично розширив свої повноваження всупереч Закону”, — зазначила вона.

При цьому І.Рудник звернула увагу, що застосування з боку ФГВФО Порядку № 826 в зворотній дії, тобто до тих договорів, які були укладені до моменту набуття його чинності — неправомірне.

Нагадаємо, застосування ФГВФО у зворотній дії Порядку № 826 юристи виявили у справі банку “Михайлівський”.

“Рішенням про затвердження Порядку № 826 визначено, що воно набуває чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, як того і вимагає чинне законодавство України.

Тобто помилковим є твердження, що порядок має зворотну дію. Використання положень Порядку № 826 щодо правовідносин, які виникли до його прийняття, є неправомірним”, — наголосила І.Рудник.

Коментуючи ситуацію, яка склалася з позичальниками банку “Михайлівський”, які не знають кому їм сплачувати заборгованість, юрист повідомила, що добросовісним набувачем кредитного портфелю на сьогоднішній день залишається фінансова компанія “Фагор”.

Нагадаємо, суд так само вважає “Фагор” належним кредитором банку “Михайлівський”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93