Юристы настаивают на профнепригодности главы КСУ Шевчука
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. У главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука отсутствует политическое и государственное видение. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Ростислав Кравец, комментируя заявление главы суда о непреведении Президента к присяге в случае фальсификации выборов.
Требования к вступлению Президента Украины на должность прописаны в Конституции, объясняет юрист.
"Там указано, что нового Президента приводит к присяге глава КСУ", - уточняет Кравец.
Зато Шевчук не только пренебрег положениями Конституции, но и превысил свои служебные полномочия, продолжил юрист.
"Факт фальсификации выборов подтверждают судьи своими решения, а не глава КСУ заявлением. Это во-первых.
Во-вторых - заявлять подобное глава Конституционного суда вообще не имеет права. КСУ - это самая высокая инстанция, которая трактует законы. А в этой ситуации глава суда показал обратное - отсутствие политического и государственного видения. И это - сигнал того, что нам надо воспитывать лиц, имеющих государственное видение, и которые будут действовать исключительно на основаниях закона", - считает юрист.
Заявление Шевчука свидетельствует о его политической незрелости, говорит Кравец.
"Такое поведение лиц, занимающих высшие государственные должности недопустимо. Оно может свидетельствовать о умышленных действиях по подрыву доверия общества к государственной власти в Украине в целом. Проще говоря - такие заявления дают зеленый свет украинцам не выполнять законы", - считает юрист.
Напомним, юрист Максим Могильницкий назвал заявление Шевчука свидетельством правовой безграмотности.
А в КСУ, тем временем, собирают Специальное пленарное заседание КСУ, где будет решаться вопрос увольнения Шевчука из-за грубых нарушений, несовместимых с должностью. Оно запланировано на 14 мая.