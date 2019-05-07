Юристи наполягають на профнепридатності голови КСУ Шевчука
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука відсутнє політичне та державницьке бачення. Таку думку у коментарі УНН висловив юрист Ростислав Кравець, коментуючи заяву голови суду про непреведення Президента до присяги у разі фальсифікації виборів.
Вимоги до вступу Президента України на посаду прописані у Конституції, пояснює юрист.
"Там вказано, що нового Президента приводить до присяги голова КСУ", - уточнює Кравець.
Натомість Шевчук не тільки знехтував положеннями Конституції, а й перевищив свої службові повноваження, продовжив юрист.
"Факт фальсифікації виборів підтверджують судді своїми рішення, а не голова КСУ заявою. Це по-перше.
По-друге - заявляти подібне голова Конституційного суду взагалі не має права. КСУ - це найвища інстанція, яка трактує закони. А в цій ситуації голова суду показав протилежне - відсутність політичного і державницького бачення. І це - сигнал того, що нам треба виховувати осіб, які мають державницьке бачення, і які будуть діяти виключно на підставах закону", - вважає юрист.
Заява Шевчука свідчить про його політичну незрілість, каже Кравець.
"Така поведінка осіб, які займають найвищі державні посади є неприпустимою. Вона може свідчити про умисні дії щодо підриву довіри суспільства до державної влади в Україні загалом. Простіше кажучи - такі заяви дають зелене світло українцям не виконувати закони", - вважає юрист.
Нагадаємо, юрист Максим Могильницький назвав заяву Шевчука свідченням правової безграмотності.
А у КСУ, тим часом, збирають Спеціальне пленарне засідання КСУ, де буде вирішуватися питання звільнення Шевчука через грубі проступки, несумісні з посадою. Воно заплановане на 14 травня.