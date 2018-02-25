Юристы готовят "почву" для допроса Трампа по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Адвокаты президента США Дональда Трампа рассматривают пути его показаний перед спецпрокурором в "российском деле" Робертом Мюллером. Варианты включают письменные ответы на вопросы или ограниченные устные свидетельства президента, передает УНН со ссылкой на Wall Straat Journal.
Согласится ли Мюллер на условия, которых требует команда юристов Трампа, пока непонятно, отмечает издание.
Переговоры могут сорваться, если спецпрокурор будет настаивать на условиях, которые Трамп считать неприемлемыми, а адвокаты президента готовы начать судебный процесс, чтобы защитить президента от показаний, сообщили WSJ лица, близкие к этому делу. Обе стороны имеют рычаги, которые они могут использовать, говорят юридические эксперты.
Как сообщал УНН, Дональд Трамп собирается дать показания спецпрокурору в "российском деле" Роберту Мюллеру в рамках расследования возможных связей его соратников с вмешательством России в выборы, несмотря на предостережения своих адвокатов.
Ранее адвокаты президента США посоветовали ему не идти на допрос.