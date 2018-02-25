Юристи готують "ґрунт" до допиту Трампа у "російській справі"

Чи погодиться Мюллер з умовами, яких вимагає команда юристів Трампа, поки незрозуміло, зазначає видання.

Переговори можуть зірватися, якщо спецпрокурор наполягатиме на умовах, які Трамп вважатиме неприйнятними, а адвокати президента готові розпочати судовий процесс, щоб захистити президента від свідчень, повідомили WSJ особи, близькі до цієї справи. Обидві сторони мають важелі, які вони можуть використати, говорять юридичні експерти.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп збирається дати свідчення спецпрокурору у "російській справі" Роберту Мюллеру у рамках розслідування ймовірних зв'язків його соратників з втручанням Росії у вибори, попри застереження своїх адвокатів.

Раніше адвокати президента США порадили йому не йти на допит.