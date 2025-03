Юрист, который помогал Трампу с расследованием Мюллера, уходит в отставку

“Эммет Флад, который пришел в Белый дом, чтобы помочь мне с докладом Мюллера, покинет свой пост 14 июня. Он проделал выдающуюся работу”, — написал Трамп. Он вновь подчеркнул отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией и препятствий с его стороны проведению расследования. “Дело закрыто! Эммет — мой друг, и я благодарю его за отличную работу, которую он проделал”, — сообщил президент.

Юрист сменил адвоката главы государства Тая Кобба, ушедшего в мае прошлого года, который занимался в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием с Мюллером, ведущим расследование о попытках вмешательства РФ в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Флад известен тем, что защищал интересы бывшего президента США Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос о его импичменте.

Emmet Flood, who came to the White House to help me with the Mueller Report, will be leaving service on June 14th. He has done an outstanding job — NO COLLUSION — NO OBSTRUCTION! Case Closed! Emmet is my friend, and I thank him for the GREAT JOB he has done.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2019

