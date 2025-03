Юрист, який допомагав Трампу з розслідуванням Мюллера, йде у відставку

“Еммет Флад, який прийшов до Білого дому, щоб допомогти мені з доповіддю Мюллера, покине свій пост 14 червня. Він виконав велику роботу”, — написав Трамп. Він знову наголосив на відсутності змови його передвиборного штабу з Росією і перешкод з його боку проведенню розслідування. “Справу закрито! Еммет — мій друг, і я дякую йому за відмінну роботу, яку він виконав”, — повідомив президент.

Юрист змінив адвоката глави держави Тая Кобба, який пішов в травні минулого року, що займався в команді юрисконсультів Трампа взаємодією з Мюллером, які ведуть розслідування про спроби втручання РФ у американські президентські вибори і змові Трампа з Москвою. Флад відомий тим, що захищав інтереси колишнього президента США Білла Клінтона, коли розглядалося питання про його імпічмент.

Emmet Flood, who came to the White House to help me with the Mueller Report, will be leaving service on June 14th. He has done an outstanding job – NO COLLUSION - NO OBSTRUCTION! Case Closed! Emmet is my friend, and I thank him for the GREAT JOB he has done.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 червня 2019 р.

