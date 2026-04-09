Юридическое решение для продления бронирования священнослужителей есть - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов сообщил о подготовке изменений для бронирования духовенства. Новые правила касаются священников в критически важных организациях.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что юридическое решение для продления бронирования священнослужителей уже наработано, передает УНН.
Звучали подобные просьбы. Юридическое решение существует. Я думаю, что мы успеем до того срока, который был очерчен, продлить бронирование и внести все необходимые изменения согласно реальному текущему состоянию
Напомним
В Украине с апреля внесены изменения в порядок бронирования священнослужителей. Как сообщили в Госслужбе по этнополитике и свободе совести, в перечень лиц, подлежащих бронированию, включили священнослужителей, работающих в критически важных религиозных организациях и находящихся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности.