Юридическое решение для продления бронирования священнослужителей есть - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что юридическое решение для продления бронирования священнослужителей уже наработано, передает УНН.

Звучали подобные просьбы. Юридическое решение существует. Я думаю, что мы успеем до того срока, который был очерчен, продлить бронирование и внести все необходимые изменения согласно реальному текущему состоянию - сказал Буданов.

В Украине с апреля внесены изменения в порядок бронирования священнослужителей. Как сообщили в Госслужбе по этнополитике и свободе совести, в перечень лиц, подлежащих бронированию, включили священнослужителей, работающих в критически важных религиозных организациях и находящихся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности.