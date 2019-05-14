Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник в Брюсселе получил от действующего Президента Украины Петра Порошенко орден Ярослава Мудрого. Об этом Порошенко написал в Twitter, передает УНН.
"Искренне поздравляю большого друга Украины Президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. От имени всех украинцев спасибо за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - написал президент.
Напомним, накануне Президент Европейского Совета Дональд Туск получил орден Ярослава Мудрого от Порошенко.
Так, встречи высокого уровня в Брюсселе в честь 10-летия Восточного партнерства, кроме председателя Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, устраивала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Орден Ярослава Мудрого она пока не получила.