Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого от Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56383 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84386 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100073 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102130 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144727 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130186 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130234 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого от Украины

Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого от Украины

Киев  •  УНН

 • 38029 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник в Брюсселе получил от действующего Президента Украины Петра Порошенко орден Ярослава Мудрого. Об этом Порошенко написал в Twitter, передает УНН.

"Искренне поздравляю большого друга Украины Президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. От имени всех украинцев спасибо за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - написал президент.

Напомним, накануне Президент Европейского Совета Дональд Туск получил орден Ярослава Мудрого от Порошенко.

Так, встречи высокого уровня в Брюсселе в честь 10-летия Восточного партнерства, кроме председателя Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, устраивала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Орден Ярослава Мудрого она пока не получила.

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