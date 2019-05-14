Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого від України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у вівторок в Брюсселі отримав від діючого Президента України Петра Порошенка орден Ярослава Мудрого. Про це Порошенко написав у Twitter, передає УНН.
"Щиро вітаю великого друга України Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого. Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС", - написав Президент.
Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск отримав орден Ярослава Мудрого від Порошенка.
Так, зустрічі високого рівня в Брюсселі до 10-річчя Східного партнерства, окрім голови Європейської ради Дональда Туска та президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, влаштовувала Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Орден Ярослава Мудрого вона наразі не отримала.