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Юниорская сборная Украины завоевала три медали на международном турнире по гимнастике

Юниорская сборная Украины завоевала три медали на международном турнире по гимнастике

Киев  •  УНН

 • 15625 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В конце апреля и начале мая в Польше прошел ежегодный Международный турнир по художественной гимнастике - "Кубок Ирины 2021", информирует УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Детали

Участие в соревнованиях приняла наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Карины Сыдорак, Алины Перечной, Елизаветы Набойщик, Валерии Панченко, Анастасии Икан и Николь Савиной.

Гимнастки выступали с двумя видами в квалификации, где определились победительницы и призеры в многоборье, а также в финалах в отдельных видах (5 мячей и 5 лент).

Наши грации показали достойные результаты и получили три бронзовые медали в многоборье и двух финалах.

Напомним

Украинский гимнаст Радивилов получил "золото" на чемпионате Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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