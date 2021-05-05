Юниорская сборная Украины завоевала три медали на международном турнире по гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В конце апреля и начале мая в Польше прошел ежегодный Международный турнир по художественной гимнастике - "Кубок Ирины 2021", информирует УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Детали
Участие в соревнованиях приняла наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Карины Сыдорак, Алины Перечной, Елизаветы Набойщик, Валерии Панченко, Анастасии Икан и Николь Савиной.
Гимнастки выступали с двумя видами в квалификации, где определились победительницы и призеры в многоборье, а также в финалах в отдельных видах (5 мячей и 5 лент).
Наши грации показали достойные результаты и получили три бронзовые медали в многоборье и двух финалах.
Напомним
Украинский гимнаст Радивилов получил "золото" на чемпионате Европы.