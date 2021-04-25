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Український гімнаст Радівілов здобув "золото" на чемпіонаті Європи

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Український гімнаст Ігор Радівілов виборов золото в опорному стрибку і таким чином став вже чотириразовим чемпіоном Європи. Про це у Facebook повідомив Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Цитата

"Дві медалі здобули українські гімнасти у заключний день континентальної першості у Берні (Швейцарія). Ігор Радівілов виборов золото в опорному стрибку і таким чином став вже чотириразовим чемпіоном Європи. Анастасія Бачинська, яка на колоді мала статус другої запасної і змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць, сповна скористалася своїм шансом і здобула бронзу - першу особисту нагороду чемпіонату Європи", - повідомили у НОК.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 17-річний українець Ілля Ковтун виграв бронзову медаль у фіналі багатоборства на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що відбувається у місті Базель.

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