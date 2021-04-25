Украинский гимнаст Радивилов завоевал "золото" на чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золото в опорном прыжке и таким образом стал уже четырехкратным чемпионом Европы. Об этом в Facebook сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.
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"Две медали завоевали украинские гимнасты в заключительный день континентального первенства в Берне (Швейцария). Игорь Радивилов завоевал золото в опорном прыжке и таким образом стал уже четырехкратным чемпионом Европы. Анастасия Бачинская, которая на бревне имела статус второй запасной и смогла выступить в финале из-за отказа двух участников, вполне воспользовалась своим шансом и получила бронзу - первую личную награду чемпионата Европы", - сообщили в НОК.
Напомним
Как сообщал УНН, 17-летний украинец Илья Ковтун выиграл бронзовую медаль в финале многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, что проходит в городе Базель.