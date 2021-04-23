Юний українець став призером дорослого чемпіонату Європи з гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. 17-річний українець Ілля Ковтун виграв бронзову медаль у фіналі багатоборства на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що відбувається у місті Базель, передає УНН з посиланням на Федерацію спортивної гімнастики України.
Деталі
У кваліфікації Ковтун фінішував з 11-м результатом (сума балів — 81,407) і став одним із 24-х гімнастів, які пробилися до фіналу.
У фіналі Ковтуну підкорилася цифра в 84,864 набраних балів — став бронзовим призером. “Золото” та “срібло” у багаторстві дісталося росіянам — Нікіті Нагорному та Давіду Бєлявському.
Примітно, що наш Володимир Костюк фінішував 7-м.
Доповнення
Ковтун став другим наймолодшим призером Євро зі спортивної гімнастики у багатобрстві.