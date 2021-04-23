Юний українець став призером дорослого чемпіонату Європи з гімнастики

Деталі

У кваліфікації Ковтун фінішував з 11-м результатом (сума балів — 81,407) і став одним із 24-х гімнастів, які пробилися до фіналу.

У фіналі Ковтуну підкорилася цифра в 84,864 набраних балів — став бронзовим призером. “Золото” та “срібло” у багаторстві дісталося росіянам — Нікіті Нагорному та Давіду Бєлявському.

Примітно, що наш Володимир Костюк фінішував 7-м.

Доповнення

Ковтун став другим наймолодшим призером Євро зі спортивної гімнастики у багатобрстві.