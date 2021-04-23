Юный украинец стал призером взрослого чемпионата Европы по гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. 17-летний украинец Илья Ковтун выиграл бронзовую медаль в финале многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, происходит в городе Базель, передает УНН со ссылкой на Федерацию спортивной гимнастики Украины.
Детали
В квалификации Ковтун финишировал с 11-м результатом (сумма баллов - 81,407) и стал одним из 24-х гимнастов, пробились в финал.
В финале Ковтуну подчинилась цифра в 84,864 набранных баллов - стал бронзовым призером. "Золото" и "серебро" в многоборстве досталось россиянам - Никите Нагорном и Давиду Белявский.
Примечательно, что наш Владимир Костюк финишировал 7-м.
Дополнение
Ковтун стал вторым самым молодым призером Евро по спортивной гимнастике в многоборстве.