Юніорська збірна України виборола три медалі на міжнародному турнірі з гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Наприкінці квітня та початку травня в Польщі пройшов щорічний Міжнародний турнір зі художньої гімнастики – "Кубок Ірини 2021", інформує УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
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Участь у змаганнях взяла наша юніорська збірна команда в групових вправах у складі Каріни Сидорак, Аліни Перцевої, Єлизавети Набивач, Валерії Панченко, Анастасії Ікан і Ніколь Савіної.
Гімнастки виступали з двома видами у кваліфікації, де визначилися переможниці і призерки в багатоборстві, а також в фіналах в окремих видах (5 м’ячів і 5 стрічок).
Наші грації показали гідні результати і здобули три бронзові медалі в багатоборстві та обох фіналах.
Нагадаємо
Український гімнаст Радівілов здобув “золото” на чемпіонаті Європи.