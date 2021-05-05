Юніорська збірна України виборола три медалі на міжнародному турнірі з гімнастики

Деталі

Участь у змаганнях взяла наша юніорська збірна команда в групових вправах у складі Каріни Сидорак, Аліни Перцевої, Єлизавети Набивач, Валерії Панченко, Анастасії Ікан і Ніколь Савіної.

Гімнастки виступали з двома видами у кваліфікації, де визначилися переможниці і призерки в багатоборстві, а також в фіналах в окремих видах (5 м’ячів і 5 стрічок).

Наші грації показали гідні результати і здобули три бронзові медалі в багатоборстві та обох фіналах.

Нагадаємо

Український гімнаст Радівілов здобув “золото” на чемпіонаті Європи.