Юниорская сборная Украины уступила в 1/8 финала ЧЕ по баскетболу

Первые четыре минуты на паркете шла равная борьба после чего сербы совершили рывок и ушли на первый перерыв имея +9 очков — 28:19. Вторая четверть также прошла под диктовку соперника, который доминировал под кольцами “желто-синих” и выигрывал уже 56:32.

Украинские баскетболисты не смогли навязать равной борьбе после большого перерыва и уступили 49:121.

Отметим, что cреди подопечных Дмитрия Маркова лучшими были Орзул — 15 очков, Грицак — 14 и Марковецкий — 8+7 подборов.

Добавим также, в следующем матче чемпионата Европы сборная Украины сыграет против побежденного в паре Германия — Хорватия. Это уже будет первый матч классификации по 9-16 места.