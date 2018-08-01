Юніорська збірна України поступилася в 1/8 фіналу ЧЄ з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Юніорська збірна України з баскетболу провела поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед 18-річних гравців Сербії, передає кореспондент УНН.
Перші чотири хвилини на паркеті точилася рівна боротьба після чого серби здійснили ривок і пішли на першу перерву маючи +9 очок — 28:19. Друга чверть також пройшла під диктовку суперника, який домінував під кільцями “жовто-блакитних” та вигравав вже 56:32.
Українські баскетболісти не змогли нав’язати рівної боротьби після великої перерви та поступилися 49:121.
Відзначимо, що серед підопічних Дмитра Маркова кращими були Орзул — 15 очок, Грицак — 14 і Марковецький — 8 + 7 підбирань.
Додамо також, у наступному матчі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти переможеного в парі Німеччина — Хорватія. Це вже буде перший матч класифікації за 9-16 місця.