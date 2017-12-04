Юные украинские самбисты завоевали 15 медалей на кадетском ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В хорватском городе Пореч завершился чемпионат Европы по борьбе самбо среди кадетов. Среди команд из 18 стран украинским борцам удалось завоевать 15 наград, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Обладателем титула "чемпион Европы" в весовой категории 66 кг стал Роман Труш.
Девять серебряных наград удалось получить нашим соотечественникам в разных весовых категориях. Так, на вторую ступеньку пьедестала первенства поднялись Валентина Романович, София Бординська, Богдан Пущенко, Мария Рыбачук, Даниил Мовчан, Кирилл Солоха, Даниил Вагиев, Назар Зубков и Руслана перекрестке.
Бронзовыми призерами турнира стали Анастасия Красникова, Евгений Панич, Георгий Куркоид, Снижанана Плиш и Маргарита Птушко.
Заметим, что полученные награды позволили войти "сине-желтой" сборной в тройку сильнейших в командном зачете - ребята заняли второе место, а девушки - третье.
Как сообщал УНН, самбисты из Украины завоевывали медали на чемпионате мира в Сочи.