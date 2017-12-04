Юні українські самбісти вибороли 15 медалей на кадетському ЧЄ

Володарем титулу "чемпіон Європи" у ваговій категорії 66 кг став Роман Труш.

Дев'ять срібних нагород вдалося здобути нашим співвітчизникам у різних вагових категоріях. Так, на другу сходинку п'єдесталу першості піднялися: Валентина Романович, Софія Бордінська, Богдан Пущенко, Марія Рибачук, Данило Мовчан, Кирило Солоха, Данило Вагієв, Назар Зубков та Руслана Перехрест.

Бронзовими призерами турніру стали Анастасія Краснікова, Євгеній Панич, Георгій Куркоїд, Сніжанана Пліш та Маргарита Птушка.

Зауважимо, що здобуті нагороди дали змогу увійти "синьо-жовтій" збірній до трійки найсильніших у командному заліку - хлопці посіли друге місце, а дівчата — третє.

Як повідомляв УНН, самбісти з України завойовували медалі на чемпіонаті світу у Сочі.