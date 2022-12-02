ЮНЕСКО внесла тунисскую Харрису в список культурного наследия

Детали

Харисса является пастой из вяленого острого перца, свежеприготовленных специй и оливкового масла, которое сохраняет ее и слегка снижает остроту.

В заявке Туниса на получение статуса указывается, что Харисса является «неотъемлемой частью домашних продуктов и повседневных кулинарных и пищевых традиций тунисского общества».

«Харисса используется как приправа, ингредиент и даже самостоятельное блюдо и хорошо известна во всем Тунисе, где ее потребляют и производят, особенно в регионах, где выращивают перец чили», – говорится в сообщении.

«Она воспринимается как идентифицирующий элемент национального кулинарного наследия и фактор социальной сплоченности».

Рецепты Харриссы различаются в зависимости от региона. Вариации могут содержать добавление ферментированного лука или лимонного сока. В Тунисе Харисса используется как ингредиент в мясном (птица, говядина, коза или баранина) или рыбном рагу с овощами, а также как ароматизатор для кускуса.

Тунис является крупнейшим экспортером готовой Харриссы.