ЮНЕСКО внесла туніську Харіссу до списку культурної спадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. ЮНЕСКО додала туніську гостру національну приправу Харіссу до свого списку нематеріальної культурної спадщини, заявивши, що вона є частиною самобутності північноафриканської країни, передає УНН.
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Харісса є пастою з в'яленого гострого перцю, свіжоприготовлених спецій і оливкової олії, яка зберігає її і злегка знижує гостроту.
У заявці Тунісу на отримання статусу зазначається, що Харісса є «невід'ємною частиною домашніх продуктів та повсякденних кулінарних та харчових традицій туніського суспільства».
«Харісса використовується як приправа, інгредієнт і навіть самостійна страва і добре відома у всьому Тунісі, де її споживають і виробляють, особливо в регіонах, де вирощують перець чилі», - йдеться в повідомленні.
«Вона сприймається як ідентифікуючий елемент національної кулінарної спадщини та фактор соціальної згуртованості».
Рецепти Харісси різняться залежно від регіону. Варіації можуть містити додавання ферментованої цибулі або лимонного соку. У Тунісі Харісса використовується як інгредієнт у м'ясному (птах, яловичина, коза або баранина) або рибному рагу з овочами, а також як ароматизатор для кускуса.
Туніс є найбільшим експортером готової Харісси.