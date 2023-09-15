ЮНЕСКО не включило Венецию в список мест, которые находятся под угрозой

Детали

Итальянский город был в центре внимания ЮНЕСКО из-за рисков, связанных с массовым туризмом и повышением уровня воды, но на своей ежегодной встрече в Эр-Рияде агентство решило не понижать рейтинг. Также итальянские контрмеры по уменьшению потока туристов были признаны «недостаточными».

«Комитет принял решение не включать Венецию в список всемирного наследия, находящегося под угрозой», — сообщил AFP источник в ЮНЕСКО.

Квалификация «под угрозой» является первой остановкой для исключения из списка, который включает 1157 объектов’, из которых 900 культурных, 218 природных и 39 смешанных.

Справочно

ЮНЕСКО сохраняет список всемирного наследия, который, по ее словам, отражает культурное и природное разнообразие планеты.

Комитет агентства по всемирному наследию собирается раз в год для его обновления, и многие страны считают включение в список решающим для туризма и возможности получить финансирование для сохранения объектов’объектов.

И наоборот, страны стремятся избежать исключения из списка.

Напомним

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.