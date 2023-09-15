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ЮНЕСКО не включило Венецію у список місць, які знаходяться під загрозою

ЮНЕСКО не включило Венецію у список місць, які знаходяться під загрозою

Київ • УНН

 • 414495 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Культурна організація ООН заявила в четвер, що не включила Венецію до списку всесвітньої спадщини, яка знаходиться під загрозою, не понизивши відповідно рейтинг міста. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі 

Італійське місто було в центрі уваги ЮНЕСКО через ризики, пов’язані з масовим туризмом і підвищенням рівня води, але на своїй щорічній зустрічі в Ер-Ріяді агентство вирішило не знижувати рейтинг. Також італійські контрзаходи по зменшенню потоку туристів були визнані «недостатніми».

«Комітет прийняв рішення не включати Венецію до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою», — повідомило AFP джерело в ЮНЕСКО.

Кваліфікація «під загрозою» є першою зупинкою для виключення зі списку, який включає 1157 об’єктів, з яких 900 культурних, 218 природних і 39 змішаних.

Довідково 

ЮНЕСКО зберігає список всесвітньої спадщини, який, за її словами, є відображенням культурного та природного розмаїття планети.

Комітет Всесвітньої спадщини агентства збирається раз на рік, щоб оновити його, і багато країн вважають включення до списку вирішальним для туризму та можливості отримати фінансування для збереження об’єктів.

І навпаки, країни прагнуть уникнути виключення зі списку.

Нагадаємо

ЮНЕСКО внесло 20 об'єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

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