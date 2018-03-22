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Юношеская сборная Украины по футболу упустила победу над действующими чемпионами Европы

Юношеская сборная Украины по футболу упустила победу над действующими чемпионами Европы

Киев  •  УНН

 • 15603 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Юношеская сборная Украины по футболу в стартовом поединке элит-раунда Евро-2018 (U-17), который проходит в Чехии, сыграла вничью с командой Испании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Наверное, мало кто ожидал, что подопечным Олега Кузнецова удастся достойно противостоять действующему чемпиону в этой возрастной категории. Однако сборная Украины получила одно очко, упустив победу уже в компенсированное время. На 24-й минуте после розыгрыша стандартного положения точный удар был на счету нападающего “УФК-Карпаты” Даниила Сикана. Но под занавес встречи девятикратный чемпионы Европы все же сравняли счет, когда “сине-желтые” уже находились в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Дероган.

Далее украинцы встретятся с Сербией (24 марта), а заключительный матч проведут против Чехии (27 марта). Поединки состоятся в городах Оломоуц и Простейов.

Стоит отметить, что осенью прошлого года сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунда отбора Евро-2018, заняв второе место в группе с Ирландией, Азербайджаном и Болгарией.

Кроме того добавим, победители всех групп напрямую попадут на Евро-2018. Также на турнир видберуться семь лучших команд из восьми, которые займут вторые места в квартетах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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