Юношеская сборная Украины по футболу упустила победу над действующими чемпионами Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Юношеская сборная Украины по футболу в стартовом поединке элит-раунда Евро-2018 (U-17), который проходит в Чехии, сыграла вничью с командой Испании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Наверное, мало кто ожидал, что подопечным Олега Кузнецова удастся достойно противостоять действующему чемпиону в этой возрастной категории. Однако сборная Украины получила одно очко, упустив победу уже в компенсированное время. На 24-й минуте после розыгрыша стандартного положения точный удар был на счету нападающего “УФК-Карпаты” Даниила Сикана. Но под занавес встречи девятикратный чемпионы Европы все же сравняли счет, когда “сине-желтые” уже находились в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Дероган.
Далее украинцы встретятся с Сербией (24 марта), а заключительный матч проведут против Чехии (27 марта). Поединки состоятся в городах Оломоуц и Простейов.
Стоит отметить, что осенью прошлого года сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунда отбора Евро-2018, заняв второе место в группе с Ирландией, Азербайджаном и Болгарией.
Кроме того добавим, победители всех групп напрямую попадут на Евро-2018. Также на турнир видберуться семь лучших команд из восьми, которые займут вторые места в квартетах.