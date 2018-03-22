Юнацька збірна України з футболу втратила перемогу над чинними чемпіонами Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Юнацька збірна України з футболу у стартовому поєдинку еліт-раунду Євро-2018 (U-17), який проходить у Чехії, зіграла внічию з командою Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Напевно, мало хто очікував, що підопічним Олега Кузнецова вдасться гідно протистояти чинному чемпіону у цій віковій категорії. Однак збірна України здобула одне очко, втративши перемогу вже у компенсований час. На 24-й хвилині після розіграшу стандартного положення точний удар був на рахунку нападника “УФК-Карпати” Данило Сікана. Але під завісу зустрічі дев’ятикратні чемпіони Європи все ж зрівняли рахунок, коли “синьо-жовті” вже перебували в меншості. За друге попередження був вилучений Дероган.
Далі українці зустрінуться із Сербією (24 березня), а заключний матч проведуть проти Чехії (27 березня). Поєдинки відбудуться в містах Оломоуц та Простейов.
Варто зазначити, що восени минулого року збірна України U-17 пробилася до еліт-раунду відбору Євро-2018, посівши друге місце у групі з Ірландією, Азербайджаном і Болгарією.
Окрім того додамо, переможці усіх груп напряму потраплять на Євро-2018. Також на турнір відберуться сім кращих команд із восьми, які посядуть другі місця у квартетах.