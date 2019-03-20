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Юношеская сборная Украины упустила победу на старте элит-раунда Евро-2019

Киев • УНН

 • 9156 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2000 года рождения) начала борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

Юношеская сборная Украины упустила победу на старте элит-раунда Евро-2019

Первым соперником подопечных Сергея Нагорняка на турнире, который проходит в Италии, стала команда Сербии, в квалификационном раунде Евро оказалась сильнее такие сборные, как Польша, Северная Ирландия и Казахстан.

Уже на 2-й минуте полузащитник киевского "Динамо" и "сине-желтых" Георгий Цитаишвили проверил бдительность сербского вратаря. Первый голевой момент тоже создали украинцы - после удара Сикана, но и в этом эпизоде Гордич спас свою команду. Впрочем, на 23-й минуте подопечные Сергея Нагорняка таки добились своего. На этот раз удар Цитаишвили оказался точным - 1:0. А на 36-й минуте Сикан удвоил преимущество сборной Украины. Однако в первом тайме ребята недотерпели, пропустив гол на 45-й минуте - 2:1. Голевой удар сербов стал единственным в створ ворот в первой 45-минутке.

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Второй тайм оказался более нервным. Увеличилось количество нарушений. Но при этом "сине-желтые" были ближе к успеху.

На 70-й минуте после удара Цитаишвили мяч попал в каркас ворот. На 74-й минуте у сербов произошло изъятие (за второе предупреждение поле покинул Белич). Однако за три минуты соперник получил право на пенальти, и Влахович был точным. К сожалению, все попытки украинцев вырвать победу ни к чему не привели - 2:2.

Добавим, что путевку в Армению, где с 14 по 27 июля будет проходить финальная часть Евро-2019, получит только победитель группы в которой выступает кроме Украины и Сербии еще Бельгия и Италия.

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