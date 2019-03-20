Юнацька збірна України втратила перемогу на старті еліт-раунду Євро-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Юнацька збірна України U-19 (футболісти не старші 2000 року народження) розпочала боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Першим суперником підопічних Сергія Нагорняка на турнірі, який проходить в Італії, стала команда Сербії, що у кваліфікаційному раунді Євро виявилася сильнішою за такі збірні, як Польща, Північна Ірландія та Казахстан.
Уже на 2-й хвилині півзахисник київського "Динамо" та "синьо-жовтих" Георгій Цітаішвілі перевірив пильність сербського воротаря. Перший гольовий момент теж створили українці — після удару Сікана, але і в цьому епізоді Гордич врятував свою команду. Утім, на 23-й хвилині підопічні Сергія Нагорняка таки досягли свого. Цього разу удар Цітаішвілі виявився влучним - 1:0. А на 36-й хвилині Сікан подвоїв перевагу збірної України. Проте в першому таймі хлопці недотерпіли, пропустивши гол на 45-й хвилині – 2:1. Гольовий удар сербів став єдиним у площину воріт у першій 45-хвилинці.
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Другий тайм виявився більш нервовим. Збільшилася кількість порушень. Але при цьому "синьо-жовті" були ближчими до успіху.
На 70-й хвилині після удару Цітаішвілі м'яч влучив у каркас воріт. На 74-й хвилині у сербів сталося вилучення (за друге попередження поле залишив Белич). Однак за три хвилини суперник отримав право на пенальті, і Влахович був точним. На жаль, всі спроби українців вирвати перемогу ні до чого не призвели - 2:2.
Додамо, що путівку до Вірменії, де з 14-го по 27 липня проходитиме фінальна частина Євро-2019, отримає тільки переможець групи в якій виступає крім України та Сербії ще Бельгія та Італія.