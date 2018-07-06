Юношеская команда Украины начала подготовку к чемпионату Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 1999 года рождения) начала процесс подготовки к финальной части чемпионата Европы, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Основная работа сборной начнется сегодня. На сегодня у подопечных Александра Петракова запланировано две тренировки. На следующий день в Ворзеле сборная Украины сыграет два контрольных поединка с перволиговым “Колос” с Коваливки.
Уже 8 июля в 9:30 “сине-желтые” возьмут курс на Вааса, где они будут жить и сыграют 17 июля свой первый поединок на чемпионате Европы — против сборной Франции.
Также на стадии группового раунда команда Александра Петракова 20 июля встретится с Англией, а 23-го числа — с Турцией.
Напомним, что после разгрома над сверстниками из Черногории украинцы пробились в финальную часть чемпионата Европы.