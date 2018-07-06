Юнацька команда України розпочала підготовку до чемпіонату Європи

Основна робота збірної розпочнеться сьогодні. На цей день в підопічних Олександра Петракова заплановано два тренування. Наступного дня у Ворзелі збірна України зіграє два контрольні поєдинки з першоліговим “Колосом” із Ковалівки.

Вже 8 липня о 9:30 “синьо-жовті” візьмуть курс на Ваасу, де вони будуть мешкати і зіграють 17 липня свій перший поєдинок на чемпіонаті Європи — проти збірної Франції.

Також на стадії групового раунду команда Олександра Петракова 20 липня зустрінеться з Англією, а 23-го числа — з Туреччиною.

Нагадаємо, що після розгрому над однолітками з Чорногорії українці пробилися до фінальної частини чемпіонату Європи.