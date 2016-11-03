Парень пытался отправить по почте в Киев гранаты и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В одном из местных отделений службы экспресс-доставки города Новогродовка правоохранители задержали 18-летнего юношу, который пытался отправить в Киев гранаты, запалы и патроны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
Так, во время проверки посылки, которую планировал отправить в Киев 18-летний парень, правоохранители среди личных вещей обнаружили 4 гранаты Ф-1, 5 запалов к ним и 47 патронов различного калибра.
Как было установлено в ходе проверки, "взрывную" посылку молодой человек отправил сам себе. Объяснить происхождение этих предметов юноша отказался.
По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми устройствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.