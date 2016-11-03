Парень пытался отправить по почте в Киев гранаты и патроны

Так, во время проверки посылки, которую планировал отправить в Киев 18-летний парень, правоохранители среди личных вещей обнаружили 4 гранаты Ф-1, 5 запалов к ним и 47 патронов различного калибра.

Как было установлено в ходе проверки, "взрывную" посылку молодой человек отправил сам себе. Объяснить происхождение этих предметов юноша отказался.

По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми устройствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.