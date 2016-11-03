Юнак намагався відправити поштою до Києва гранати та патрони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В одному з місцевих відділень служби експрес-доставки міста Новогродівка правоохоронці затримали 18-річного юнака, який намагався відправити до Києва гранати, запали та патрони. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Донецькій області.
Так, під час перевірки посилки, яку планував відправити до Києва 18—річний чоловік, правоохоронці серед особистих речей виявили 4 гранати Ф-1, 5 запалів до них та 47 набоїв різного калібру.
Як було встановлено під час перевірки, “вибухову” посилку молодий чоловік відправив сам собі. Пояснити походження цих предметів юнак відмовився.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.