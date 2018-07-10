Юлия Тимошенко: Россия - это агрессор, а войну надо останавливать всеми возможными средствами

"Кремль, Россия - это страна-агрессор, которая начала войну против Украины. Сегодня оккупированные Крым и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные. Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается ", - подчеркнула лидер" Батькивщины ".

Договоренности в минском и нормандском форматах Юлия Тимошенко считает нерезультативными, ведь они продолжаются четыре года, но так и не решили вопрос возвращения мира в Украину.

"Мы все глубже заходим в состояние войны", - отметила лидер "Батькивщины".

В то же время политик отметила усилия мира на пути к возвращению мира в Украине: "переговоры на дипломатическом уровне и внедрение санкций, которые применяются против России как страны-агрессора и против тех людей в РФ, начали эту агрессию".

Юлия Тимошенко назвала шаги к возвращению мира в Украине: "Во-первых, надо усилить санкции против РФ всеми возможными средствами, ведь только под давлением можно достичь определенных договоренностей и избавиться агрессора".

Во-вторых, уверена политик, надо усиливать украинскую армию, ведь более 20 лет ее системно и планово разоружали, а когда страну в системе обороноспособности довели до "нуля", против нас начали войну. Именно поэтому нам, как всем сильным государствам, надо иметь свою сильную современную армию, убеждена лидер.

"В-третьих, нам нужно не дать миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нельзя даже приблизительно допустить такую ​​теневую легализации оккупации Крыма. Нам нужно не разделять эти вопросы, а задавать их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины ", - заявила лидер" Батькивщины ".

Юлия Тимошенко отметила, что "Крым и Донбасс должны быть возвращены в Украину": "Это наша территория и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать ".

Политик также рассказала, что во время своих встреч с высокопоставленными с США и Великобритании она обязательно задает вопрос: "Почему из переговорного процесса исключен Будапештский меморандум, предусматривающий гарантии недопущения вторжения на территорию Украины и военного пересечения границ нашей страны".

Кроме того, Председатель партии раскритиковала власть, которая "позволила вычеркнуть Будапештский меморандум из всех систем переговоров", и настаивает на восстановлении этого формата.

"Начать новый переговорный процесс на базе Будапештского меморандума - это очень важный шаг и нам надо его обязательно сделать. В то время, когда российский агрессор ведет против нас войну, применяет самые тяжелые военные технологии, нельзя позволять высшему руководству государства приспосабливаться к войне, зарабатывать на ней, использовать ее для прикрытия своей коррупционной деятельности. в этом позволить нельзя ", - подытожила Юлия Тимошенко.