Юлія Тимошенко: Росія – це агресор, а війну треба зупиняти всіма можливими засобами

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52370 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107037 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101518 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 128960 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105354 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120380 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160834 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190103 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295237 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167316 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 78503 перегляди
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31304 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 31802 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 39763 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 30676 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 128945 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164746 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295233 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225329 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30837 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52032 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56770 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55052 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69264 перегляди
Актуальне
Юлія Тимошенко: Росія – це агресор, а війну треба зупиняти всіма можливими засобами

Юлія Тимошенко: Росія – це агресор, а війну треба зупиняти всіма можливими засобами

Київ • УНН

 • 5272 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Війну треба зупиняти посиленням санкцій проти Кремля, створенням сучасної обороноздатної армії в Україні і відновленням переговорів на вищому рівні в Будапештському форматі. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час ефіру в програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

“Кремль, Росія — це країна-агресор, яка розпочала війну проти України. Сьогодні окуповані Крим і Донбас. У нас є політичні та військові полонені. Ми, по суті, знаходимося в стані війни, і ця агресія триває”, — наголосила лідер “Батьківщини”.

Домовленості в мінському та нормандському форматах Юлія Тимошенко вважає нерезультативними, адже вони тривають чотири роки, але так і не вирішили питання повернення миру в Україну.

“Ми дедалі глибше заходимо в стан війни”, — зазначила лідер “Батьківщини”.

Водночас політик відзначила зусилля світу на шляху до повернення миру в Україну: “переговори на дипломатичному рівні та впровадження санкцій, які застосовуються проти Росії як країни-агресора та проти тих людей в РФ, які започаткували цю агресію”.

Юлія Тимошенко назвала кроки до повернення миру в Україну: “По-перше, треба посилити санкції проти РФ усіма можливими засобами, адже тільки під тиском можна досягти певних домовленостей і позбавитися агресора”.

По-друге, упевнена політик, треба посилювати українську армію, адже понад 20 років її системно і планово роззброювали, а коли країну в системі обороноздатності довели до “нуля”, проти нас розпочали війну. Саме тому нам, як усім сильним державам, треба мати свою сильну сучасну армію, переконана лідер.

“По-третє, нам потрібно не дати світу розділити питання Криму та Донбасу. Не можна навіть приблизно допустити таку тіньову легалізацію окупації Криму. Нам потрібно не розділяти ці питання, а ставити їх дуже чітко країнам-гарантам, які колись, коли позбавляли нашу країну ядерної зброї, давали нам письмові гарантії захисту України”, — заявила лідер “Батьківщини”.

Юлія Тимошенко наголосила на тому, що “Крим і Донбас мають бути повернуті в Україну”: “Це наша територія і ніхто не може з нами вести розмову про те, щоб віддати її частину. Ми не дозволимо це зробити”.

Політик також розповіла, що під час своїх зустрічей з високопосадовцями зі США та Великої Британії вона обов’язково ставить запитання: “Чому з переговорного процесу виключений Будапештський меморандум, який передбачає гарантії щодо недопущення вторгнення на територію України та військового перетинання кордонів нашої країни”.

Окрім того, Голова партії розкритикувала владу, яка “дозволила викреслити Будапештський меморандум з усіх систем переговорів”, і наполягає на відновленні цього формату.

"Започаткувати новий переговорний процес на базі Будапештського меморандуму — це дуже важливий крок і нам треба його обов‘язково зробити. У той час, коли російський агресор веде проти нас війну, застосовує найважчі військові технології, не можна дозволяти вищому керівництву держави пристосовуватися до війни, заробляти на ній, використовувати її для прикриття своєї корупційної діяльності. Цього дозволити не можна",— підсумувала Юлія Тимошенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.71
Bitcoin
$87,798.50
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,057.09
Ethereum
$2,074.25