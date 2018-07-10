Юлія Тимошенко: Росія – це агресор, а війну треба зупиняти всіма можливими засобами

“Кремль, Росія — це країна-агресор, яка розпочала війну проти України. Сьогодні окуповані Крим і Донбас. У нас є політичні та військові полонені. Ми, по суті, знаходимося в стані війни, і ця агресія триває”, — наголосила лідер “Батьківщини”.

Домовленості в мінському та нормандському форматах Юлія Тимошенко вважає нерезультативними, адже вони тривають чотири роки, але так і не вирішили питання повернення миру в Україну.

“Ми дедалі глибше заходимо в стан війни”, — зазначила лідер “Батьківщини”.

Водночас політик відзначила зусилля світу на шляху до повернення миру в Україну: “переговори на дипломатичному рівні та впровадження санкцій, які застосовуються проти Росії як країни-агресора та проти тих людей в РФ, які започаткували цю агресію”.

Юлія Тимошенко назвала кроки до повернення миру в Україну: “По-перше, треба посилити санкції проти РФ усіма можливими засобами, адже тільки під тиском можна досягти певних домовленостей і позбавитися агресора”.

По-друге, упевнена політик, треба посилювати українську армію, адже понад 20 років її системно і планово роззброювали, а коли країну в системі обороноздатності довели до “нуля”, проти нас розпочали війну. Саме тому нам, як усім сильним державам, треба мати свою сильну сучасну армію, переконана лідер.

“По-третє, нам потрібно не дати світу розділити питання Криму та Донбасу. Не можна навіть приблизно допустити таку тіньову легалізацію окупації Криму. Нам потрібно не розділяти ці питання, а ставити їх дуже чітко країнам-гарантам, які колись, коли позбавляли нашу країну ядерної зброї, давали нам письмові гарантії захисту України”, — заявила лідер “Батьківщини”.

Юлія Тимошенко наголосила на тому, що “Крим і Донбас мають бути повернуті в Україну”: “Це наша територія і ніхто не може з нами вести розмову про те, щоб віддати її частину. Ми не дозволимо це зробити”.

Політик також розповіла, що під час своїх зустрічей з високопосадовцями зі США та Великої Британії вона обов’язково ставить запитання: “Чому з переговорного процесу виключений Будапештський меморандум, який передбачає гарантії щодо недопущення вторгнення на територію України та військового перетинання кордонів нашої країни”.

Окрім того, Голова партії розкритикувала владу, яка “дозволила викреслити Будапештський меморандум з усіх систем переговорів”, і наполягає на відновленні цього формату.

"Започаткувати новий переговорний процес на базі Будапештського меморандуму — це дуже важливий крок і нам треба його обов‘язково зробити. У той час, коли російський агресор веде проти нас війну, застосовує найважчі військові технології, не можна дозволяти вищому керівництву держави пристосовуватися до війни, заробляти на ній, використовувати її для прикриття своєї корупційної діяльності. Цього дозволити не можна",— підсумувала Юлія Тимошенко.