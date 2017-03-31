Ю.Луценко заявил, что не претендует на кресло премьер-министра

“Все, наверное, точно поняли, что я не претендую ни в премьер-министры, нет ... кто там у нас еще есть”, — сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что не имеет никаких политических амбиций и будет дальше работать в Генеральной прокуратуре, однако за кресло не станет держаться.

“Представить себя кандидатом на политическую должность без завершения серьезных дел в прокуратуре я не могу”, — сказал он и добавил, что не из тех людей, которые “прыгают с должности на должность”.

Ю.Луценко также отметил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин обратился в суд относительно своего восстановления в должности по собственной инициативе и это не согласованный с ним план.

Напомним, В.Шокин подал иск о признании незаконным его увольнение и восстановлении на должности.