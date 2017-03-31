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Ю.Луценко заявив, що не претендує на крісло прем'єр-міністра

Ю.Луценко заявив, що не претендує на крісло прем'єр-міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не претендує на крісло прем'єр-міністра України. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Всі, мабуть, точно зрозуміли, що я не претендую ні в прем’єр-міністри, ні ... хто там у нас ще є”, — сказав Ю.Луценко.

Генпрокурор підкреслив, що не має жодних політичних амбіцій і працюватиме в Генеральній прокуратурі, однак за крісло не триматиметься.

"Уявити себе кандидатом на політичну посаду без завершення серйозних справ у прокуратурі я не можу“, - сказав він і додав, що не з тих людей, які “стрибають з посади на посаду”.

Ю.Луценко також наголосив, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін звернувся в суд щодо свого відновлення на посаді за власною ініціативою і це не узгоджений з ним план.

Нагадаємо, В.Шокін подав позов про визнання незаконним його звільнення і відновлення на посаді.

Українські Національні Новини

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