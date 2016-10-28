Ю.Луценко: ЕС начал снимать санкции против экс-высокопоставленных чиновников времен В.Януковича

"Под угрозой санкции, которые ввел ЕС на активы людей, которых мы подозреваем в разворовывании Украины. Эти санкции, к сожалению, не просто под угрозой, а уже кое-где и снимаются. Вы знаете, о том, что были сняты санкции с младшего Азарова и Клюева, сняли более старые санкции, новые еще есть, поэтому активы все еще под арестом, но это тревожный звоночек о том, что надеяться на бесконечное продление арестов со стороны Европы опрометчиво", - сказал он.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для экономических дел против высокопоставленных лиц времен Януковича есть угроза, в частности, из-за сроков хранения информации в банках в 5 лет, поэтому их необходимо немедленно передавать в суд.