Ю.Луценко: ЕС начал снимать санкции против экс-высокопоставленных чиновников времен В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Надежда на то, что ЕС будет бесконечно продлевать санкции против высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича опрометчива, ведь в ЕС уже частично начинают снимать некоторые ограничительные меры. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам в пятницу, передает УНН.
"Под угрозой санкции, которые ввел ЕС на активы людей, которых мы подозреваем в разворовывании Украины. Эти санкции, к сожалению, не просто под угрозой, а уже кое-где и снимаются. Вы знаете, о том, что были сняты санкции с младшего Азарова и Клюева, сняли более старые санкции, новые еще есть, поэтому активы все еще под арестом, но это тревожный звоночек о том, что надеяться на бесконечное продление арестов со стороны Европы опрометчиво", - сказал он.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для экономических дел против высокопоставленных лиц времен Януковича есть угроза, в частности, из-за сроков хранения информации в банках в 5 лет, поэтому их необходимо немедленно передавать в суд.