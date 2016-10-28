Ю.Луценко: ЄС почав скасовувати санкції проти екс-високопосадовців часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сподівання на те, що ЄС буде безкінечно продовжувати санкції проти високопосадовців часів колишнього президента Віктор Януковича є необачним, адже в ЄС вже частково починають знімати деякі обмежувальні заходи. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам у п'ятницю, передає УНН.
"Є під загрозою санкції, які ввів ЄС на активи людей, котрих ми підозрюємо в розкраданні України. Ці санкції, на жаль, не просто під загрозою, а вже подекуди і знімаються. Ви знаєте, про те, що були зняті санкції з молодшого Азарова та Клюєва, зняли більш старі санкції, нові ще є, тому активи все ще під арештом, але це тривожний дзвіночок про те, що сподіватися на безкінечне продовження арештів з боку Європи є необачним", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що для економічних справ щодо високопосадовців часів В.Януковича є загроза, зокрема, через терміни зберігання інформації в банках у 5 років, тому їх необхідно негайно передавати в суд.