Ю.Луценко: недопустимо затягивать передачу в суд дел против высокопоставленных чиновников времен В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Для экономических дел против высокопоставленных времен бывшего президента Виктора Януковича есть угроза, в частности, из-за сроков хранения информации в банках в 5 лет, поэтому их необходимо немедленно передавать в суд. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Есть ряд экономических дел против высокопоставленных чиновников того периода. Речь идет о делах Клюева, Курченко, Клименко, Азарова, Бойко и других производств, находящихся в данном департаменте. Считаю, что мы не имеем права затягивать с этими расследованиями передачи в суд по следующим причинам: во-первых, под угрозой являются сроки хранения информации в банках, которые составляют пять лет, и это означает, что 2011 год первый год В.Януковича уже под угрозой выдачи материалов. Если мы дальше затянем дела эта угроза ухудшится ", - сказал он.