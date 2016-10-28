Ю.Луценко: недопустимо затягивать передачу в суд дел против высокопоставленных чиновников времен В.Януковича

"Есть ряд экономических дел против высокопоставленных чиновников того периода. Речь идет о делах Клюева, Курченко, Клименко, Азарова, Бойко и других производств, находящихся в данном департаменте. Считаю, что мы не имеем права затягивать с этими расследованиями передачи в суд по следующим причинам: во-первых, под угрозой являются сроки хранения информации в банках, которые составляют пять лет, и это означает, что 2011 год первый год В.Януковича уже под угрозой выдачи материалов. Если мы дальше затянем дела эта угроза ухудшится ", - сказал он.