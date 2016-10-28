Ю.Луценко: неприпустимо затягувати передачу в суд справ щодо високопосадовців часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Для економічних справ щодо високопосадовців часів колишнього президента Віктора Януковича є загроза, зокрема, через терміни зберігання інформації в банках у 5 років, тому їх необхідно негайно передавати в суд. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Є ряд економічних справ щодо високопосадовців того періоду. Йдеться про справи Клюєва, Курченка, Клименка, Азарова, Бойка та інших проваджень, що знаходяться в даному департаменті. Вважаю, що ми не маємо права затягувати з цими розслідуваннями передачі в суд з наступних причин: по-перше, під загрозою є терміни зберігання інформації в банках, які становлять п’ять років, і це означає, що 2011 рік перший рік В.Януковича вже під загрозою видачі матеріалів. Якщо ми далі затягнемо справи ця загроза погіршиться", - сказав він.