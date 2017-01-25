Ю.Луценко: для отказа РФ в выдаче добровольца АТО Г.Церцвадзе есть основания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что есть основания для отказа Российской Федерации в выдаче добровольца АТО, гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера я лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г.Таргамадзе. Их обращения, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - написал Ю.Луценко.
Напомним, по данным прокуратуры Киева, Соломенским районным судом Киева применен временный арест сроком на 40 суток в отношении гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье, 15 января, в аэропорту Жуляны.
Как отмечается, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что "ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны в отношении него сфабрикованы и носят политический характер".
В прокуратуре добавили, что в случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России будет отказано в выдаче этого лица.